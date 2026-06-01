Σκυλιά στην παραλία: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Το καλοκαίρι του 2026 έχει φτάσει και πολλοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων αναρωτιούνται αν είναι εφικτό να συνοδεύσουν τον σκύλο τους στην παραλία. Η νομοθεσία έχει διασαφηνιστεί, καθορίζοντας συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την παρουσία των σκύλων στις ακτές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους λουόμενους.Η επιθυμία πολλών κηδεμόνων να απολαύσουν τη θάλασσα παρέα με τον τετράποδο φίλο τους επαναφέρει κάθε καλοκαίρι το ίδιο σημαντικό ερώτημα: Πού επιτρέπεται η είσοδος των κατοικιδίων και ποιες είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Η ελληνική νομοθεσία είναι πλέον σαφής, καθώς το πλαίσιο διέπεται από τον Νόμο 4830/2021 (άρθρο 19) για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, ο οποίος ισχύει πλήρως για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Ο νόμος αυτός διαχωρίζει τις παραλίες σε οργανωμένες, μη οργανωμένες και εκείνες που έχουν βραβευθεί με Γαλάζια Σημαία, θέτοντας συγκεκριμένους όρους ώστε να εξασφαλιστεί η αρμονική συμβίωση όλων των επισκεπτών της ακτής αλλά και η προστασία των ζώων.

Σκυλιά στις μη οργανωμένες παραλίες



Στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες ακτές, τα σκυλιά έχουν πλήρη πρόσβαση και μπορούν να κολυμπήσουν στη θάλασσα χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, ο νόμος απαιτεί πάντα τη χρήση λουριού εκτός νερού.Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει υπό έλεγχο τον σκύλο του ανά πάσα στιγμή ώστε να μην προκαλεί αναστάτωση στους άλλους λουόμενους.

Οργανωμένες παραλίες: Κανόνες για τα κατοικίδια



Η κατάσταση διαφοροποιείται στις οργανωμένες παραλίες όπου υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σκύλοι επιτρέπονται μόνο αν υπάρχει εμφανής σήμανση (πινακίδα) από τον υπεύθυνο της παραλίας που δηλώνει ότι γίνονται δεκτά κατοικίδια.Με άλλα λόγια, ο επιχειρηματίας αποφασίζει αν θα επιτρέψει την είσοδο ζώων στον χώρο του.

Mια σημαντική εξαίρεση αφορά τους σκύλους βοήθειας ή θεραπείας που σύμφωνα με το νόμο έχουν δικαίωμα πρόσβασης παντού χωρίς περιορισμούς. Φυσικά ακόμη κι όταν οι οργανωμένες παραλίες δέχονται κατοικίδια, η χρήση λουριού στην άμμο είναι υποχρεωτική.

Aπαγόρευση στις Γαλάζιες Σημαίες



I κηδεμόνες πρέπει επίσης να προσέχουν ιδιαίτερα αν επιλέξουν μια ακτή που έχει βραβευθεί με πιστοποίηση «Γαλάζιας Σημαίας» από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης καθώς σε αυτές τις περιοχές απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σκυλιών (εκτός από τα πιστοποιημένα ζώα βοήθειας).

Myth Busting: Υποχρέωση απομάκρυνσης λόγω διαμαρτυρίας;



Pολλοί ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι αν κάποιος άλλος επισκέπτης εκφράσει παράπονα ή δηλώσει αλλεργίες ή φόβο απέναντι στα ζώα θα πρέπει υποχρεωτικά να αποχωρήσουν από την περιοχή μαζί με τον σκύλο τους. Αυτή η αντίληψη δεν ισχύει πια.

Bάσει του Νόμου 4830/2021 , η παρουσία ενός σκυλιού στην ακτή (σε σημεία όπου αυτό επιτρέπεται) δεν εξαρτάται από τη συναίνεση άλλων λουόμενων. Αν βρίσκεστε σε μια κατάλληλη για κατοίκιδια περιοχή κανείς δεν μπορεί νομικά να σας ζητήσει να φύγετε.

Bασικές υποχρεώσεις του κηδεμόνα στην παραλία



Eπιπλέον των κανόνων πρόσβασης υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πρέπει οι κηδεμόνες ζωών συντροφιάς να ακολουθούν κατά την επίσκεψή τους στην ακτή:

Καθαριότητα: Είναι απαραίτητο άμεσα μετά τη χρήση της άμμου ή των βράχων τα περιττώματα του ζώου σας ν’ αφαιρούνται χωρίς καθυστέρηση.



Ηλεκτρονικό βιβλιάριο: Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πάντα ν’ έχουν μαζί τους το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου (ή εύκολη πρόσβαση στο ψηφιακό μέσω pet.gov.gr). Αυτό αποδεικνύει ότι ο τετράποδος φίλος σας διαθέτει μικροτσίπ και είναι πλήρως εμβολιασμένος.



Aρμόδιες Αρχές: Σύμφωνα με το Νόμο 4830/2021 , μόνο οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές μπορούν ν’ αναλάβουν έλεγχο τυχόν παράνομων ενεργειών στις ακτές.

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