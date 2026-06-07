Στο Ιράν ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν – Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για συμφωνία με τις ΗΠΑ

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νάκβι, βρίσκεται στην Τεχεράνη, μεταφέροντας μηνύματα υψηλού πολιτικού και στρατιωτικού επιπέδου, την ώρα που εντείνονται οι παρασκηνιακές προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή δοκιμάζεται καθημερινά από νέες εστίες έντασης, με τη διεθνή κοινότητα να αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης πριν η κατάσταση ξεφύγει εκ νέου από τον έλεγχο.

Ο Πακιστανός υπουργός έφθασε το Σάββατο στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου έχει προγραμματισμένες επαφές με την πολιτική και διπλωματική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, ο Νάκβι επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πληροφορία που μετέδωσε το πρακτορείο ISNA, σύμφωνα με την οποία ο Πακιστανός αξιωματούχος μεταφέρει προσωπικό μήνυμα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατηγού Ασίμ Μουνίρ, προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το Ισλαμαμπάντ ως δίαυλος επικοινωνίας

Ο Μόχσιν Νάκβι θεωρείται ένας από τους στενότερους συνεργάτες του στρατηγού Μουνίρ και τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις επαφές μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Τεχεράνης. Οι συχνές επισκέψεις του στο Ιράν ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι το Πακιστάν επιχειρεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Δύση.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η πακιστανική πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επίσημες επαφές παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες.

Συναντήσεις και στο περιθώριο της Συνόδου της Σαγκάης

Η επίσκεψη στην Τεχεράνη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Νάκβι με τον Ιρανό ομόλογό του, Εσκαντάρ Μομενί, στο Κιργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ).

Κατά τις συνομιλίες τους, οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και εξέτασαν πιθανούς τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

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