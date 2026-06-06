Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εγκαταστάσεις στο Ιράν: «Τους έχει μείνει μόνο το 21%-22% των πυραύλων τους», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι στο Ιράν απομένει το «21 ως 22%» των πυραύλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου.

«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε από το δίκτυο (ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο Κυριακή).

Ξαφνικά... αυξήθηκαν

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, διαβεβαίωνε στις αρχές του Μαΐου ότι στην Τεχεράνη δεν απέμενε παρά «το 18 ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευή πυραύλων έχουν καταστραφεί», επέμεινε χθες ο μεγιστάνας.

Η Τεχεράνη ανέφερε χθες πως εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν, έπειτα από σποραδικές εχθροπραξίες στον Κόλπο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βομβάρδισε χθες Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα» εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτικά ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.

«Αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα drones που είχαν εξαπολυθεί προς την κατεύθυνση του στενού του Ορμούζ διότι ήγειραν άμεση απειλή για την κίνηση των πλοίων στην περιοχή», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

«Επλήγησαν επίσης εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να αμυνθούν έναντι περαιτέρω επιθέσεων», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω X.

Κατάπαυση πυρός με επιθέσεις

Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τις δυο χώρες, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στις αρχές της εβδομάδας πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, σε ανταπόδοση κατά την Ουάσιγκτον για ιρανικές επιθέσεις.

Και το βράδυ της Τρίτης αναφέρθηκαν πλήγματα στο νησί Κεσμ από τον αμερικανικό στρατό.

Η Τεχεράνη ανέφερε πως νωρίτερα χθες εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.

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