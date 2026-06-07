Οι Ευρωπαίοι δεν πάνε διακοπές σε δημοφιλείς προορισμούς

Ουσιαστική επαφή με τον προορισμό, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της εμπειρίας, αναζητά ο σύγχρονος Ευρωπαίος ταξιδιώτης, σύμφωνα με νέα μελέτη της European Travel Commission (ETC), σε συνεργασία με την MINDHAUS.

Η ανάλυση χαρτογραφεί πέντε προφίλ: τους “Off-beat Destination Seekers”, που αποφεύγουν τον συνωστισμό, τους “Gen Z Remote Adventurers”, που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία, τους “Hassle-free Holidaymakers”, που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, τους “Impact-aware Travellers”, με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση, και τους “Eco-responsible Explorers”, το πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό.

Από τα ευρήματα προκύπτει ότι το 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη συμπεριφορά, έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και διάθεση να δαπανήσει σημαντικά ποσά.

Συγκεκριμένα, 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης και 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός αιχμής.

Ενδεικτικά, το 51% στρέφεται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ τα ταξίδια τους είναι πιο προσεκτικά σχεδιασμένα, με το 50% να επιλέγει διαμονές άνω των επτά διανυκτερεύσεων και το 67% να ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανομή των τουριστικών ροών.

Η τάση αυτή εκτείνεται σε διαφορετικά είδη ταξιδιών: το 22% επιλέγει διακοπές ήλιου και θάλασσας, ενώ από 15% αντίστοιχα επιλέγουν ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση, και το 10% ταξίδια ευεξίας.

Με ποια κριτήρια επιλέγουν τους προορισμούς

Την ίδια στιγμή, ως βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού παραμένουν σταθερά η ασφάλεια (45%), οι αξιόπιστες καιρικές συνθήκες (35%), οι ελκυστικές προσφορές (30%) και η φιλοξενία των ντόπιων (28%).

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται το ζήτημα του συνωστισμού, με το 25% να δηλώνει ότι ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών και το 26% να προτιμά συνειδητά μη πολυσύχναστους προορισμούς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 15% αναφέρει ότι προβληματίζεται για το προσωπικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών του.

Ο γενικός διευθυντής της MINDHAUS, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης της ETC, αναφέρει: «Ο ευρωπαϊκός τουρισμός δεν εξελίσσεται απλώς σε επίπεδο τάσεων, αλλά σε επίπεδο αξιών, αποτυπώνοντας μια σαφή μετάβαση προς πιο συνειδητές ταξιδιωτικές επιλογές. Αυτό μεταφράζεται σε ένα νέο πλαίσιο ζήτησης, όπου η εμπειρία και η ποιότητα αποκτούν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τουριστικής αξίας. Σε αυτό το περιβάλλον, καθίσταται κρίσιμο οι προορισμοί να μπορούν να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ταξιδιωτών και να ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους μέσα από πιο βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης».

Σημειώνεται ότι η ανάλυση βασίζεται στις απαντήσεις περίπου 24.000 Ευρωπαίων, που συμμετείχαν στην κυλιόμενη έρευνα της ETC Monitoring Sentiment for Intra-European Travel (MSIET), την περίοδο Οκτώβριος 2024 – Μάρτιος 2026.

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