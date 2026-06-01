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GOSSIP - LIFESTYLE
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Έγιναν για πρώτη φορά γονείς
κατσούλης
clock 10:00 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Σύμφωνα με το TLIFE, η πρώην παίκτρια του Survivor γέννησε νωρίς το βράδυ με καισαρική τομή ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 4.70kg

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσαν πως θα γίνουν γονείς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ λίγους μήνες αργότερα ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. 

«Ανυπομονούμε η αλήθεια είναι. Το περιμένουμε πώς και πώς. Άγχος δεν έχουμε, πιο πολύ ανυπομονησία. Όλα καλά θα πάνε. Το όνομα πιστεύουμε ότι το έχουμε βρει. Δεν το ανακοινώνουμε ακόμα. Δική μας επιλογή είναι…», είχε πει πριν από λίγες ημέρες η Μαριαλένα.

A post shared by Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

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