ΣΑΒ.06 Ιου 2026 13:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Ασλάνογλου: Η αποκάλυψη για τον ανταγωνισμό που βίωσε από πολύ μεγαλύτερη γυναίκα
ασλα
clock 17:00 | 06/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μαρίνα Ασλάνογλου αποκάλυψε στην εκπομπή του Star τον ανταγωνισμό που έχει βιώσει από πολύ μεγαλύτερη της γυναίκα.

 «φυσικά και πιστεύω στη γυναικεία αλληλεγγύη. Πιστεύω στη γυναικεία φιλία και γενικά πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη, είμαστε πάρα πολύ έξυπνες, πάρα πολύ ικανές και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

«Έχω βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου. Από τη σύγχρονη γυναίκα, όμως, συνομήλικη και πιο μικρή, είναι άλλα τα μυαλά. Είναι πιο μπροστά. Έχουμε ξεπεράσει τα στερεότυπα και τις μικρότητες», είπε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

 Γιώργος Λιανός: "Χέσ**** αν η λέξη «νικητής» ήταν σωστή για τον Σταύρο Φλώρο, χαλαρώστε λιγάκι"

Αλίκη Καραμανλή: Ενοχλημένη με ψευδές δημοσίευμα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαρίνα Ασλάνογλου Ανταγωνισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis