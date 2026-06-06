Ασλάνογλου: Η αποκάλυψη για τον ανταγωνισμό που βίωσε από πολύ μεγαλύτερη γυναίκα

Η Μαρίνα Ασλάνογλου αποκάλυψε στην εκπομπή του Star τον ανταγωνισμό που έχει βιώσει από πολύ μεγαλύτερη της γυναίκα.

«φυσικά και πιστεύω στη γυναικεία αλληλεγγύη. Πιστεύω στη γυναικεία φιλία και γενικά πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη, είμαστε πάρα πολύ έξυπνες, πάρα πολύ ικανές και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

«Έχω βιώσει ανταγωνισμό από γυναίκα πολύ μεγαλύτερή μου. Από τη σύγχρονη γυναίκα, όμως, συνομήλικη και πιο μικρή, είναι άλλα τα μυαλά. Είναι πιο μπροστά. Έχουμε ξεπεράσει τα στερεότυπα και τις μικρότητες», είπε η ηθοποιός.

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