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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών - Νέα λέμβος στη Γαύδο
μετανάστες (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 09:11 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Κατά κύματα φτάνουν οι παράτυποι μετανάστες στα νότια παραλία της Κρήτης, κρατώντας σε διαρκή κινητοποίηση Λιμενικό και τοπικές αρχές.

Σήμερα το πρωί (07.06) 34 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 30 ν.μ ανοιχτά της Γαύδου και επέβαιναν μέσα σε λέμβο. Οι αλλοδαποί έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Παλαιόχωρας για τις απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής.

Ακόμα, χθες το απόγευμα (06.06) 41 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία της Γαύδου. Οι μετανάστες φιλοξενούνται στις εηκαταστάσεις της Αγυιάς. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του ενδεχομένου νέων αφίξεων τις επόμενες ημέρες.

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