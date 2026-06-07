ΕΛΑΣ: Διαψεύδει τις καταγγελίες σχετικά με αδιαφορία σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση όπου τονίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελούς διαχείρισης από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που κατήγγειλε μια 35χρονη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες της 35χρονης γυναίκας καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν κανονικά, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες αστυνομικές και δικαστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι σε προηγούμενες καταγγελίες είχαν προσφερθεί στην παθούσα μέτρα προστασίας, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έγιναν αποδεκτά.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σημερινές (σ.σ χθεσινές) αναφορές που διατυπώθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή περί αδιαφορίας ή πλημμελούς διαχείρισης καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς από τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι οι καταγγελίες της παθούσας καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και έτυχαν του προβλεπόμενου αστυνομικού και δικαστικού χειρισμού.

Η παθούσα κατέθεσε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελίες καταγράφηκαν κανονικά και εκδόθηκαν αναζητήσεις για τον δράστη στα όρια του αυτοφώρου.

Όλες οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν έχουν υποβληθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Κατά τις δύο πρώτες καταγγελίες (Μάιος 2023 και Νοέμβριος 2024) , η παθούσα δεν δέχτηκε να της χορηγηθεί το ”panic button” ούτε να μεταφερθεί σε ασφαλές κατάλυμα (safe house) της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μετά την πρώτη καταγγελία δράστης και θύμα είχαν υπογράψει ποινική διαμεσολάβηση.

Σήμερα, 6 Ιουνίου 2026, ο δράστης οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στο δικαστήριο, δικάστηκε για την τελευταία καταγγελία και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή, ενώ στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η διαχείριση καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας, με σεβασμό στα δικαιώματα και την ασφάλεια των θυμάτων αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει το προσωπικό των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας».

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