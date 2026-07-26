Νέος Εξωδικαστικός: Ανοίγει η πλατφόρμα για ρυθμίσεις έως 420 δόσεις και "κούρεμα" χρεών

Ανοίγει την Δευτέρα (27.7.2026) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο (Εφορία και ΕΦΚΑ), τις τράπεζες και τους servicers με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους που απαιτείται για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα, συνολικές οφειλές μπορεί να είναι άνω των 5.000 ευρώ, έναντι του ορίου των 10.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα





Η διεύρυνση των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει σε έως και 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες να αξιοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Στην πράξη η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. 5.000 ευρώ, με ορισμένους να κερδίζουν έως 420 δόσεις και «κούρεμα» χρεών

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Με βάση τους υπολογισμούς που διενεργούνται στη συνέχεια από τον μηχανισμό προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την «βιωσιμότητα» της ρύθμισης. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες το οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκειά της.



Τι απαιτείται



Στη διάρκεια της διαδικασίας για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης θα πρέπει να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πλήρη εικόνα για τα οικονομικά του δεδομένα. Αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στην ρύθμιση των 72 δόσεων η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί από το περασμένο Σάββατο (18.7.2026) παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική.

Οι διαφορές με τη ρύθμιση των 72 δόσεων



Παρότι και οι δύο ρυθμίσεις έχουν στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών στην αποπληρωμή των χρεών τους, παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι κυριότερες είναι:

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά οφειλέτες με χρέη όχι μόνο στην Εφορία και τα Ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers.





Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν τις 240 ή τις 420 ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη και την κατηγορία των οφειλών



Ο εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων



Στην ρύθμιση των 72 δόσεων ο οφειλέτης γνωρίζει εκ των προτέρων τους όρους της ρύθμισης (αριθμός δόσεων κτλ). Αντίθετα στον εξωδικαστικό αυτοί προκύπτουν μετά την εξέταση των οικονομικών του δεδομένων από τον αλγόριθμο του μηχανισμού



Η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την Εφορια αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν είχαν ρυθμιστεί έως 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης. Προϋπόθεση είναι οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2024 και μετά να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί η ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση

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