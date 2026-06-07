Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα Κυριακή, παραμένει η αστάθεια - Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία

Αίθριος θα είναι γενικά ο καιρός στη χώρα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή περαιτέρω άνοδο και τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνοδευτούν από τοπικές βροχές ή όμβρους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου προβλέπεται η εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων, με πιθανότητα να είναι κατά τόπους πρόσκαιρα έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν υψηλότερες τιμές, φτάνοντας τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς.

Ο καιρός σήμερα

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα έντονες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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