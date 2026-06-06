Εκκλησία Κρήτης: "Καμπανάκι" για τη νεανική βία - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αφύπνιση της κοινωνίας

Την έντονη ανησυχία της για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και παραβατικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ νέων ανθρώπων, εκφράζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο Ηράκλειο.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Σύνοδος ασχολήθηκε εκ νέου με το φαινόμενο της νεανικής βίας και προχώρησε σε πρωτοβουλίες για περαιτέρω δράσεις, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, με στόχο την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Παράλληλα, η Εκκλησία Κρήτης τονίζει ότι παρακολουθεί με προβληματισμό εξελίξεις που, όπως αναφέρει, απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη σχέση του με τον Θεό και τον οδηγούν στην «ειδωλοποίηση του εαυτού του».

Η ανακοίνωση



«Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης συνεδρίασε σήμερα, 5 Ιουνίου 2026, στην έδρα της στο Ηράκλειο και ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο απασχόλησε για ακόμη μία φορά το ζήτημα των περιστατικών ακραίας βίας και της ποικιλόμορφης παραβατικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ανθρώπων. Η Εκκλησία Κρήτης ανέλαβε πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες, όπως αναφέρει, θα ανακοινωθούν σύντομα, με στόχο την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει επίσης την ανησυχία της για φαινόμενα και τάσεις της εποχής που, κατά την εκτίμησή της, απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη σχέση του με τον Θεό, τον αποπροσανατολίζουν και τον οδηγούν στην απόλυτη προσκόλληση στον εαυτό του.

Τέλος, καλεί όλους να αναλογιστούν την ευθύνη που έχουν για τις συνθήκες που διαμορφώνουν τις νέες κοινωνίες και να ζητήσουν, μέσω της προσευχής, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος».

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