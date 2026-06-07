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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ηράκλειο: Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση από τα Καλέσα (video - φωτό)
ανδρουλακης
clock 22:33 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σφορδή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τα Καλέσα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα σκάνδαλα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρακολουθήσεις ενώ όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να τα επιλύσει επειδή δεν θέλει.

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ανδρουλακης

Επιπλέον κάλεσε το λαό σε ενότητα και έστειλε μήνυμα νίκης στις εκλογές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από φίλους και ψηφοφόρους του κόμματος στα Καλέσα.

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Δείτε την ομιλία του στο παρακάτω βίντεο:

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