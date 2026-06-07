Ηράκλειο: Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση από τα Καλέσα (video - φωτό)

Σφορδή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τα Καλέσα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα σκάνδαλα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρακολουθήσεις ενώ όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα τόνισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να τα επιλύσει επειδή δεν θέλει.

Image

Image

Επιπλέον κάλεσε το λαό σε ενότητα και έστειλε μήνυμα νίκης στις εκλογές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από φίλους και ψηφοφόρους του κόμματος στα Καλέσα.

Image

Image

Δείτε την ομιλία του στο παρακάτω βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Πυρά κατά Μητσοτάκη για ακρίβεια και στεγαστική κρίση