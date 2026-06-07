Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 14ο Παιδικό Πρωτάθλημα της ΕΠΣΗ(foto)

Τελετή λήξης 14ου Παιδικού Πρωταθλήματος ΕΠΣΗ με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης στο γήπεδο ΟΦΗ “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους!!

Στη διάρκεια της γιορτής πραγματοποιήθηκαν οι απονομές των κυπέλλων στους αγωνιστικούς ομίλους, ενώ μετάλλια έλαβαν περίπου 4.500 παιδιά που πήραν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία παικτών της Εθνικής Ελλάδας.Οι Κωστούλας, Ανδρούτσος, Κοντούρης, Μουζακίτης και Ρόταβρέθηκαν στο Γεντί Κουλέ, όπου γνώρισαν θερμή υποδοχή από εκατοντάδες παιδιά των ακαδημιών ποδοσφαίρου του Ηρακλείου.