Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Πυρά κατά Μητσοτάκη για ακρίβεια και στεγαστική κρίση

Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος παρευρέθηκε στο Αρκαλοχώρι σε εκδήλωση για την «Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων».

Σε δηλώσεις του, άσκησε σφοδρή κρητική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και διερωτήθηκε γιατί να δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση όταν μια νέα οικογένεια αδυνατεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι με χαμηλό ενοίκιο.

Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των τοπικών ενεργειακών πρωτοβουλιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία πολιτική αλλαγή, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια.

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