Κρήτη: Drone -απόδρασης με λάμες και κινητά «προσγειώθηκε» στις φυλακές Αγιάς

Με… drone αποπειράθηκαν νε μεταφέρουν μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα της Αγυιάς, παράνομα αντικείμενα αργά το απόγευμα του Σαββάτου (06.06). Άμεσα οι υπάλληλοι της φυλακής, είδαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και προχώρησαν στη κατάρριψή του.

Το drone μετέφερε 5 κινητά τηλέφωνα, κάρτες sim, ακουστικά τηλεφώνων, φορτιστές, λάμες, γάντζους, γάντια, σκοινί, κόφτη, στιλέτο. Σύμφωνα με τα haniotika-nea.gr, συνελήφθη ένας 26χρονος άντρας υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατά πληροφορίες, προσπάθησε να παραλάβει τα αντικείμενα.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Ενωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς καταστήματος κράτησης Χανίων « Ως Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Χανίων θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας στα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους.



Συγκεκριμένα : την 06/06/2026 και ώρα 19.10 εντοπίστηκε από τα στελέχη της Φρουράς ένα drone που μετέφερε αντικείμενο εντός του εναέριου χώρου του καταστήματος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας το drone κατερρίφθη σε ακάλυπτο χώρο εντός του Καταστήματος Κράτησης Χανίων από τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς . Κατά την κατάρριψη το πακέτο έπεσε σε ταράτσα του Καταστήματος. Εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε καθήκοντα σκοπού εντόπισε κρατούμενο να αναρριχάται στην ταράτσα όπου κατέληξε το αντικείμενο, ευθείς ενημέρωσε τους Σωφρονιστικούς Υπάλληλους οι οποίοι άμεσα έφτασαν στη ταράτσα καθήλωσαν τον κρατούμενο και περισυνέλεξαν το πακέτο.

Το πακέτο περιείχε :



• 5 λάμες σιδηροπρίονου



• 1 κόφτη συρμάτων



• 1 σκοινί αναρρίχησης 20 μέτρων



• 2 κλειδιά τύπου άλεν για την διάρρηξη των ηλεκτρικών κλειδαριών



• 2 κρίκους αναρρίχησης (καραμπίνερ)



• 1 μαχαίρι τύπου πεταλούδας



• 5 κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους και τα καλώδια τους



• 2 ρούτερ



• 4 ζεύγη ακουστικά αυτιών



• 3 κάρτες sim

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Από τα ευρήματα διαπιστώνεται ότι με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων απέτρεψαν σχέδιο απόδρασης κρατουμένων με απρόβλεπτες συνέπειες. Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο καθοριστικός ρόλος της υπηρεσίας στην ασφάλεια των Καταστημάτων Κράτησης και των πολιτών. Παρά την υποστύλωση , την υπερεργασία, τον υπερπληθυσμό των κρατουμένων και τις ελλείψεις τα στελέχη και η Διοίκηση της Εξωτερικής Φρουράς Χανίων καταφέρνουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία αποτελώντας ασπίδα του σωφρονιστικού συστήματος.»