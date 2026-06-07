Ηράκλειο: «Όχι» από τον Δήμο Χερσονήσου για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Κατηγορηματικό το ''ΟΧΙ'' του Δήμου Χερσονήσου στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει τη προσωρινή δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στο παλιό ΚΤΕΟ, στον Καρτερό.

Σήμερα ο δήμαρχος Ζαχαρίας Δοξαστάκης συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο, παρουσία και ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων και όπως προέκυψε, απορρίπτουν την κυβερνητική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σχολίασε αρνητικά την έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου με τους εκπροσώπους του μάλιστα, να πραγματοποιούν ήδη αυτοψία στον χώρο.

Κάτοικοι, πολιτιστικοί σύλλογοι και τουριστικοί παράγοντες τάσσονται κατά της αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου, με το ζήτημα να λαμβάνει εκ νέου, τεράστιες διαστάσεις, μεγαλώνοντας το πρόβλημα, την ώρα που οι ροές των μεταναστών καταφθάνουν μαζικά.

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