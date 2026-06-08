Μήπως ο έρωτας έγινε… παλιομοδίτικος;

Αν παρακολουθήσεις λίγο τις συζητήσεις γύρω σου, ίσως αρχίσεις να το αναρωτιέσαι. Ζούμε σε μια εποχή που υμνεί την ανεξαρτησία, την προσωπική εξέλιξη και την αυτοπραγμάτωση. Μαθαίνεις να βάζεις όρια, να προστατεύεις τον χρόνο σου, να κυνηγάς τους στόχους σου και να μην συμβιβάζεσαι. Όλα αυτά είναι πολύτιμα. Κάπου όμως ανάμεσα στα podcasts αυτοβελτίωσης, στα dating apps και στις ατελείωτες λίστες με τα χαρακτηριστικά του «ιδανικού συντρόφου», ο έρωτας μοιάζει να έχασε λίγη από τη μαγεία της αυθόρμητης παράδοσης. Σαν να αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα project που χρειάζεται σωστή διαχείριση και όχι ως μια ανθρώπινη εμπειρία που εμπεριέχει ρίσκο, αβεβαιότητα και έκθεση. Έτσι γεννιέται ένα παράξενο ερώτημα. Μήπως ο έρωτας δεν εξαφανίστηκε, αλλά άρχισε να μοιάζει παλιομοδίτικος μέσα σε έναν κόσμο που δίνει όλο και μεγαλύτερη αξία στο «εγώ»;

Όταν η αυτονομία γίνεται πρωταγωνίστρια

Οι κοινωνίες πάντα προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις προσωπικές ανάγκες και στο συλλογικό καλό. Τα τελευταία χρόνια όμως η ζυγαριά φαίνεται να γέρνει περισσότερο προς την ατομικότητα. Η ανεξαρτησία δεν είναι πλέον απλώς μια επιθυμία, αλλά συχνά παρουσιάζεται ως απόδειξη επιτυχίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι σχεσεις μπορεί να αρχίσουν να μοιάζουν με περιορισμό αντί για σύνδεση. Ο ερωτας σόμως προϋποθέτει κάτι που η κουλτούρα της απόλυτης αυτονομίας δεν αγαπά ιδιαίτερα, την αμοιβαία εξάρτηση. Χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου και τις ανάγκες κάποιου άλλου, να κάνεις χώρο για έναν δεύτερο άνθρωπο μέσα στις αποφάσεις σου. Δεν σημαίνει ότι χάνεις τον εαυτό σου. Σημαίνει ότι αποδέχεσαι πως η ζωή δεν είναι μόνο προσωπικό άθλημα, αλλά και ομαδικό παιχνίδι. Και αυτό, όσο παράξενο κι αν ακούγεται σήμερα, απαιτεί γενναιοδωρία.

Οι ειδικοί παρατηρούν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν μόνοι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Οι λόγοι είναι πολλοί και όχι απαραίτητα αρνητικοί. Οι γυναίκες έχουν πλέον μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία και δεν χρειάζονται μια σχέση για λόγους επιβίωσης. Ταυτόχρονα, η οικονομική αβεβαιότητα κάνει αρκετούς ανθρώπους να αισθάνονται ότι δεν έχουν την ψυχική ή πρακτική δυνατότητα να επενδύσουν σε μια δέσμευση. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Έχουμε συνηθίσει να αναζητούμε τον τέλειο σύντροφο μέσα από ατελείωτες επιλογές. Όταν πιστεύεις ότι το επόμενο προφίλ ίσως είναι καλύτερο, δυσκολεύεσαι να σταθείς πραγματικά απέναντι σε έναν άνθρωπο με αδυναμίες, ανασφάλειες και ελαττώματα. Κι όμως, οι ουσιαστικές σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στην τελειότητα. Χτίζονται πάνω στην πρόθεση να γνωρίσεις κάποιον πέρα από την πρώτη εντύπωση.

Ο έρωτας θέλει προσπάθεια, όχι μόνο συναίσθημα

Μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις της εποχής μας είναι ότι ο έρωτας αρκεί να συμβεί. Στην πραγματικότητα, ο αρχικός ενθουσιασμός είναι μόνο η αρχή. Αυτό που κρατά μια σχέση ζωντανή είναι η συνεχής απόφαση να ενδιαφέρεσαι για την ευτυχία του άλλου. Η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, είναι και πράξη. Είναι να θυμάσαι, να ακούς, να δείχνεις κατανόηση όταν είσαι κουρασμένος, να κάνεις χώρο για δύο αλήθειες μέσα στην ίδια συζήτηση. Αυτά δεν χωρούν εύκολα σε έναν κόσμο που κινείται γρήγορα και ανταμείβει την άμεση ικανοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει. Ο εγκέφαλος εξακολουθεί να αναζητά σύνδεση, οικειότητα και συντροφικότητα. Όσο κι αν εξελίσσεται η τεχνολογία, η ανάγκη να αγαπήσεις και να αγαπηθείς παραμένει βαθιά ανθρώπινη.

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