Ηράκλειο: Την χτυπούσε μέσα στο αυτοκίνητο αλλά τον πρόδωσε ο αυτόπτης μάρτυρας!

Η παρατηρητικότητα ενός ατόμου ήταν η αιτία για να καταγράφει ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο και να συλληφθεί ο δράστης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης του Ηρακλείου όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας παρατήρησε ότι μέσα σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει σε φανάρι, ο άνδρας χτυπούσε τη σύντροφό του.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ενημέρωσε την αστυνομία δίνοντας τα στοιχεία του αυτοκινήτου.

Λίγη ώρα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό και του φόρεσαν χειροπέδες.

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό άνδρα 31 ετών ενώ το θύμα της επίθεσης, ηλικίας έως 30 ετών, φέρεται να αρνείται τα όσα κατήγγειλε αυτόπτης μάρτυρας.

