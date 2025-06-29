Κρήτη: "Κόκκινος συναγερμός" για πυρκαγιές - Δύσκολη Κυριακή για το νησί

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας χθες βράδυ εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε μέσα στα Φέρμα Ιεράπετρας, πολύ κοντά σε σπίτια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 13 οχήματα με 26 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 3η ΕΜΟΔΕ καθώς ο κίνδυνος επέκτασης ήταν τεράστιος λόγω και των θυελλωδών νοτιάδων που έπνεαν στην περιοχή.

Image

(Φωτογραφία του Kretra Μακρύγιαλός από την φωτιά στα Φέρμα)

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από χωράφι ωστόσο περιορίστηκε και ελέγχθηκε άμεσα καίγοντας μόνο λίγες εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα.

Την ίδια ώρα….

Σε κατάσταση ακραίου συναγερμού βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη καθώς ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σύμφωνα με την η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας βρίσκεται στο 5 με το νησί στον χάρτη να είναι στο κόκκινο.

Image

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Κρήτη βρίσκονται σε γενική επιφυλακή ενώ οι έλεγχοι και οι περιπολίες είναι συνεχείς.

