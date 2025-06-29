Μεγάλη πυρκαγιά στην Ναύπακτο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση (βίντεο)
clock 07:41 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιμετρική της Ναυπάκτου στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς. 

H πυρκαγιά εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, ενώ στις 06:14 το πρωί της Κυριακής εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πλατανίτη να απομακρυνθούν προς Αντίρριο και Ναύπακτο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί στην περιμετρική Ναυπάκτου καθώς η πυρκαγιά πλησιάζει σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 21 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά είναι σε δασική έκταση και καίγονται πεύκα, ενώ οι άνεμοι είναι 3-4 μποφόρ βόρειοι βορειοανατολικοί.

