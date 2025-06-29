Μεγάλη πυρκαγιά στην Ναύπακτο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιμετρική της Ναυπάκτου στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς.

H πυρκαγιά εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, ενώ στις 06:14 το πρωί της Κυριακής εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πλατανίτη να απομακρυνθούν προς Αντίρριο και Ναύπακτο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Πλατανίτη της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοκαρνανίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Πλατανίτη απομακρυνθείτε προς #Αντίρριο και #Ναύπακτο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) June 29, 2025

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί στην περιμετρική Ναυπάκτου καθώς η πυρκαγιά πλησιάζει σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 11 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 6ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2025

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 21 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά είναι σε δασική έκταση και καίγονται πεύκα, ενώ οι άνεμοι είναι 3-4 μποφόρ βόρειοι βορειοανατολικοί.