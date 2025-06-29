ΒΟΑΚ: Τροχαίο στου Κοκκίνη Χάνι - Στον αέρα οι ρόδες του αυτοκινήτου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην εθνική οδό πάνω από του Κοκκίνη Χάνι όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία το όχημα μετά την εκτροπή σταμάτησε στο πλάι με τις ρόδες στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να έχει προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ωστόσο στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με την τροχαία να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

