Ηράκλειο: Οδηγοί κοιτούσαν άλλο τροχαίο και συγκρούστηκαν μεταξύ τους (βίντεο)

Οδηγοί στην Κρήτη κοιτούσαν τροχαίο που έγινε στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο και τελικά συγκρούστηκαν και εκείνοι μεταξύ τους.

Λίγο μετά την καραμπόλα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα της Παρασκευής (27/6) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού, δύο ακόμη αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε τροχαίο, καθώς φαίνεται πως κοιτούσαν τα τρακαρισμένα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα.

Οι δύο οδηγοί ήταν προσηλωμένοι στο τροχαίο, που είχε συμβεί νωρίτερα στην άλλη μεριά του δρόμου, και δεν πρόσεχαν μπροστά τους, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Από το νέο τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δείτε το βίντεο:

