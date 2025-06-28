Κρήτη: "Μαέστρος" στις κλοπές σε σπίτια και επιχειρήσεις

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά και συνελήφθη ένας άνδρας από την Αλβανία, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσε από επιχειρήσεις και σπίτια χρηματικά ποσά, κοσμήματα, καπνικά προϊόντα και διάφορα αντικείμενα συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση:

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -11- περιπτώσεων κλοπών σε επιχειρήσεις και οικίες στα Χανιά και την σύλληψη 34χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και μια 33χρονη ημεδαπή.

Ειδικότερα, χθες (27.06.2025) τα ξημερώματα, κατελήφθη ο 34χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ενώ είχε αποπειραθεί να διαρρήξει επιχείρηση και συνελήφθη.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 17.05.2025 έως και 27.06.2025 ο 34χρονος με ακόμα μια 33χρονη ημεδαπή γυναίκα είχαν διαπράξει 11 κλοπές από επιχειρήσεις και οικίες στο κέντρο των Χανίων, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, καπνικά προϊόντα και διάφορα αντικείμενα η συνολική χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων τα οποία αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορούν να μου προσάψουν τίποτα», λέει ο Γιώργος Ξυλούρης για το σκάνδαλο

Κρήτη: Έπεσε το πρώτο πρόστιμο 350 ευρώ για μη χρήση κράνους σε συνεπιβάτη δικύκλου!

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη οι αποφάσεις του πρωθυπουργού μετά τις παραιτήσεις Βορίδη και τριών Υφυπουργών