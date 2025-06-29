Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανείς δεν ήξερε, αλλά... όλοι γνώριζαν!

Ένα ακόμη οικονομικό σκάνδαλο απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Ένα σκανδάλο, που αφορά τις κοινοτικές επιδοτήσεις των αγροκτηνοτρόφων της χώρας, οι οποίες, επιδοτήσεις, δίνονταν "κατά το δοκούν" από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την "εποπτεία" του Πρωθυπουργού (των αρμόδιων Υπουργών, των Προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων εμπλεκομένων).

Μετά την δημοσιότητα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (η Ελληνική μάλλον είναι σε ύπνωση (ή δεν την "αφήνουν" ν' ασχοληθεί) και την αποκάλυψη απίστευτων διαλόγων εμπλεκομένων, που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη διασπάθηση των κοινοτικών επιδοτήσεων που είναι πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, όλοι οι αρμόδιοι "σκίζουν τα ιμάτιά τους" ότι δεν ήξεραν τίποτα.

Τους πιστεύει κανείς; Ασφαλώς όχι! Όλοι γνώριζαν! Από τον Πρωθυπουργό(;) (τους αρμόδιους Υπουργούς και τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους συνδικαλιστές των αγροκτηνοτρόφων και τον τελευταίο κομματάρχη κάθε κυβερνητικού βουλευτή και όχι μόνον).

Όλοι ήξεραν τις "μεθοδεύσεις" που γίνονταν. Δεν είναι δυνατόν η Κρήτη, που έχει περίπου 500.000 αιγοπρόβατα, να δηλώνει 7,5 εκατομμύρια!!!

Το ίδιο φυσικά γίνονταν σε όλη την χώρα, με ένα σκοπό: Την εξασφάλιση ψήφων. Ή πιο λαϊκά, την εξαγορά ψήφων. Η "παραίτηση" από την κυβέρνηση ενός Υπουργού και τριών Υφυπουργών, είναι "στάχτη στα μάτια" των πολιτών.

Αυτοί, αντικαταστάθηκαν άμεσα, εντός μίας ημέρας, με άλλους "αναλώσιμους" βουλευτές και η ζωή συνεχίζεται... Όμως, δεν είναι έτσι. Ούτε τόσο απλό. Οι πολίτες απαιτούν να μάθουν την πλήρη αλήθεια και να τιμωρηθούν οι κύριοι υπεύθυνοι, παραδειγματικά.

Δεν μπορεί να διασπαθίζεται με τον τρόπο αυτό το κοινοτικό χρήμα, η χώρα να τιμωρείται με πρόστιμο πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και να μην "τρέχει τίποτα".

Και το πρόστιμο αυτό να καλείται να πληρωθεί από τους Έλληνες φορολογούμενους. Ο Πρωθυπουργός, ως αρχηγός του κράτους και της κυβέρνησης έχει υποχρέωση να πει στον Ελληνικό Λαό την αλήθεια.

Γνώριζε για το τί γινόταν με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, πώς δινόταν τα χρήματα και ποιοι τα έπαιρναν; Γνώριζε για την αποδέσμευση των ελεγχόμενων ΑΦΜ αγροκτηνοτρόφων; Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτές οι "μεθοδεύσεις" από τους θεσμικούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του και να μην γνώριζε τίποτα;

Αν δεν γνώριζε, είναι τουλάχιστον ανεπαρκής για να ηγείται της κυβέρνησης. Αν γνώριζε τα όσα γίνονταν και δεν έκανε το παραμικρό για να σταματήσει η απάτη, τότε, είναι ο πρώτος που πρέπει να καλέσει η Ελληνική Δικαιοσύνη για να δώσει εξηγήσεις.

Έτσι λειτουργούν οι θεσμοί στη Δημοκρατία. Εκτός κι αν στην Ελλάδα δεν έχουμε πλέον Δημοκρατία. Τίθεται όμως και το ερώτημα: Από ποια Ελληνική Δικαιοσύνη να κληθεί; Αυτή που στην ουσία δεν υπάρχει; Και όταν υπάρχει, είναι κατευθυνόμενη και ελεγχόμενη;

Ο Πρωθυπουργός με τις ενέργειές του τις επόμενες ημέρες θα δείξει τις προθέσεις του: Αν εμπλέκεται και ο ίδιος στο σκάνδαλο, θα γίνει, ως συνήθως, "κουκούλωμα" στην υπόθεση. Αν δεν εμπλέκεται θ' αποδειχθεί ότι είναι ανεπαρκής για το αξίωμά του και αφού πρώτα στείλει όλους τους εμπλεκόμενους (όποιοι κι αν είναι) στη Δικαιοσύνη για να δώσουν εξηγήσεις, στη συνέχεια οφείλει να παραιτηθεί και να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές.

Με τα κορυφαία αξιώματα δεν παίζουμε. Αν οι θεσμοί της χώρας, δεν διαθέτουν κύρος, ήθος και αξίες τότε δεν υπάρχει μέλλον στη χώρα και στους πολίτες της.

Δυστυχώς την "έλλειψη" ηγετών, που θα κυβερνήσουν την χώρα με πυγμή και γνώμονα μόνον τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών, οδήγησαν την Ελλάδα και τους Έλληνες, να πληρώσουν (και συνεχίζουν να πληρώνουν) ακριβό τίμημα.

ekriti.gr

