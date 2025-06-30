Κρήτη: Δεν τα κατάφερε η γυναίκα μετά το τροχαίο...

Ακόμα ένα θύμα καταγράφηκε στην άσφαλτο της Κρήτης με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στο νησί να φτάνει τους 12 από την αρχή του έτους.

Η γυναίκα η οποία το περασμένο Σάββατο έπεσε με το αυτοκίνητό της σε γκρεμό στην περιοχή Προφήτη Ηλία Βρυσών στο Λασίθι, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Η γυναίκα από τη Νεάπολη είχε αρχικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και από εκεί στο Βενιζέλειο όπου την Κυριακή υπέκυψε δυστυχώς στα τραύματά της