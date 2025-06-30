ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηρακλειώτες δήλωναν ψεύτικους ελαιώνες και έπαιρναν επιδοτήσεις

Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τα βοσκοτόπια η νέα κομπίνα των κυκλωμάτων ήταν οι ελαιώνες. Μόνο στο Ηράκλειο 205 άτομα δήλωσαν ψευδώς ότι κληρονόμησαν περισσότερα από 50.000 στρέμματα σε άλλα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας γιατρός με καταγωγή από τα Χανιά ανακάλυψε ότι πέντε Ηρακλειώτες είχαν καταπατήσει τους 2.500 στρεμμάτων ελαιώνες του, προκειμένου να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις.

Όπως έγινε γνωστό, συνολικά 205 άτομα από το Ηράκλειο δήλωσαν ότι κληρονόμησαν χιλιάδες στρέμματα από ελαιώνες και βοσκοτόπια στην Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα άτομα αυτά δήλωσαν ψευδώς 734 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 51.450 στρεμμάτων σε Κάρπαθο, Νάξο, Μήλο Κάλυμνο Ικαρία, εξοβελίζοντας τους ντόπιους από τις ιδιοκτησίες τους.

«Μου τα φτιάχνουν όλα και δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα»

Σε μεταξύ τους συζητήσεις οι εμπλεκόμενοι πείραζαν ο ένας τον άλλον. «Εγώ έχω καλύτερο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και λογιστή που μου τα φτιάχνουν όλα και δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Ο λογιστής μου βάζει και ψεύτικα τιμολόγια και παίρνω και μεταφορικό ισοδύναμο για τα βοσκοτόπια στην Κάρπαθο που δεν πήγα ποτέ. Πλήρωσα δύο χρονιές ένα γερό μπαξίσι και τώρα είμαι μία χαρά» ανέφερε ένας από τους εμπλεκόμενους.

Ψεύτικοι ελαιώνες και στην Κρήτη

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με την βοήθεια εμπλεκόμενων εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, 473 άτομα από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο δήλωσαν ψευδώς 2.241 ελαιοτεμάχια συνολικής έκτασης 51.350 στρεμμάτων, ως ιδιόκτητα με τροποποίηση του Ε9 ή φαινόταν ότι τα είχαν μισθώσει από άλλους ψευτοϊδιοκτήτες σε Λακωνία, Κύθηρα, Ζάκυνθο, Αργολίδα, Κόρινθο, Εύβοια, Χίο και Χαλκιδική.

Υπολογίζεται, σύμφωνα με καταγγελίες, ότι η καταπάτηση ελαιώνων σε όλη την χώρα από ψευτοπαραγωγούς αφορά πάνω από 100.000 στρέμματα και εισπράχθηκαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Καταγγελίες και στην Λακωνία

Και στην Λακωνία υπάρχουν καταγγελίες για απάτη με ελαιώνες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έξι άτομα εμφανίστηκαν νομότυπα να κατέχουν 4.300 στρέμματα με ελιές σε περιοχές με μικρό κλήρο

Νέοι διάλογοι

Σε νέα συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Χρήστου Κέλλα, φέρεται να ζητά από υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα να ελέγξει μία αίτηση για επιδότηση καλλιέργειας που είχε απορριφθεί καθώς είχε δηλωθεί γη που δεν ήταν καλλιεργήσιμη. Η συνομιλία έλαβε χώρα το 2022 όταν ο Χρήστος Κέλλας δεν ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά απλός βουλευτής.

Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ: Άμα δεις αυτό που έχει σχεδιάσει θα πεις αυτό όντως δεν καλλιεργείται. Τι σκ@τ@ είναι εκεί μέσα στο δάσος;

Συνεργάτης Κέλλα: Πού να ξέρω ρε γαμώτο. Τι να ξέρω. Δες το λίγο και πάρε με

Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ναι ναι.

Συνεργάτης Κέλλα: Aυτός λέει ότι με τα 7,5 χάνει μόρια, αλλά δεν γίνεται 10. Δεν μπορείς βάλεις άλλα;

Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ: Όχι είναι πουρνάρια γύρω γύρω και το κέντρο υποβολής δηλώσεων. Τα 7,5 είναι τραβηγμένα.

Συνεργάτης Κέλλα: Εντάξει, μένουμε εκεί. Βάλ’ τον 7,5. Τι να κάνουμε, αφού δεν γίνεται

Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ναι ναι και το θέμα να μην αποκλειστεί τελείως.

Σύμφωνα με το OPEN, από το περιβάλλον του Χρήστου Κέλλα υποστηρίζουν ότι ο συνεργάτης του είχε τηλεφωνήσει εκ μέρους ενός πολύ φτωχού ανθρώπου που ήθελε να ενταχθεί στο πρόγραμμα νέων αγροτών κι ότι ο υπάλληλος της Λάρισας μόνο είδε τα μόρια.

Την ίδια στιγμή, ο αγροτοσυδικαλιστής της ΝΔ, Χρήστος Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ο Μάκης Βορίδης και ο Λευτέρης Αυγενάκης γνώριζαν τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν δέχομαι ότι δεν το ήξεραν οι υπουργοί. Γιατί τους ενημερώναμε. Οι υπουργοί που ανέλαβαν -είτε αυτός λέγεται Βορίδης, είτε αυτός λέγεται Αυγενάκης- το μεγάλο λάθος τους ήταν ότι επειδή ήταν ευρωπαϊκά χρήματα το έβλεπαν κάπως επιδερμικά. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπουργοί “ακουμπούσαν” οικονομικά μεγέθη. Είναι κάτι που θα το βρει η δικαιοσύνη. Από το 2020 και μετά έγινε η μεγάλη ληστεία. Αυτή η συμμορία γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΥΡ είχαν στήσει έναν μηχανισμό», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σιδηρόπουλος.

Εξηγώντας πως λειτουργούσαν, ο κ. Σιδηρόπουλος είπε, «κάνω ένα πλαστό Ε9. Αφού εμφανίζω ότι κατέχω 5.000 στρέμματα στον Γράμμι και το Βίτσι που είναι δημόσιες εκτάσεις, κάνω ένα πλαστό ενοικιαστήριο σε “εσάς” τα 2.000 στρέμματα. Μπορεί να είστε κομμωτής, εργολάβος… Κάνοντας δήλωση στον ΟΣΔΕ διεκδικείτε ένα οικονομικό μέγεθος από το εθνικό απόθεμα που το κλειδώνατε για τα επόμενα χρόνια».

