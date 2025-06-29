ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλυπτικοί οι διάλογοι στη δικογραφία για το πως δρούσαν τα κυκλώματα

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Καταγράφουν συνομιλίες που αναδεικνύουν τον τρόπο που λειτουργούσε το σύστημα το οποίο διαχειριζόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνδικαλιστές, μεγαλοστελέχη, γενικοί γραμματείς, υφυπουργοί που τέθηκαν εκτός κυβερνητικού σχήματος και βουλευτές φιγουράρουν στους καυτούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την Πέμπτη, όταν και άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται η πίεση που ασκούσαν για να προχωρήσουν διάφορα ζητήματα.

Πρώην υφυπουργός:

«Θα σου στείλω όνομα-επώνυμο για να τον βγάλουμε εκτός ελέγχου. Γίνεται για να του δώσουμε χρόνο; Αν δεν γίνεται για λόγους υγείας να το σβήσουμε αυτό για τα ερίφια;»

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Όλα γίνονται. Το ζήτημα είναι ποιοι καραδοκούν να το ανεβάσουν. Αυτή είναι η ιστορία. Ξέρεις ότι έβγαλε το τέτοιο ή ότι είναι αυτός ή πως και τι. Κατάλαβες;»

Πρώην υφυπουργός:

«Δεν είναι πάντως καμιά αχτύπητη περίπτωση που μπορεί να ασχοληθεί κόσμος. Άμα έχεις κανέναν έμπιστο να τον πετάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι, κάντο».

Στον ίδιο πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνει και άλλο αίτημα από πολιτικό πρόσωπο που προτιμά τη διαδικτυακή επικοινωνία μέσω εφαρμογών.

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Αντιλαμβάνεσαι την ευαισθησία του θέματος. Πρέπει να γίνει χειρουργικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες λόγω εξυπηρέτησης σε σένα συγκεκριμένα γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ανοίξω την πόρτα πουθενά από τη στιγμή που δεν γίνεται αποδεκτό με θεσμική διαδικασία».

Πρώην υφυπουργός:

«Whatsapp μόνον, έχω καταλάβει, μη λες τίποτα».

Μεγαλοπαράγοντας της Κρήτης συζητά για εξυπηρέτηση του με πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γ. Γρ. Υπουργείου:

«Να στείλεις την Ε. τα χαρτιά σου».

Μεγαλοπαράγοντας Κρήτης:

«Με έχουν κόψει».

Γ. Γρ. Υπουργείου:

«Αν δεν τα στείλεις θα πουν δεν υπάρχουν χαρτιά».

Σε άλλο σημείο καταγράφεται συνομιλία του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με άγνωστο άνδρα, ο οποίος του ζητεί να εξυπηρετήσει δύο φιλικά του πρόσωπα.

Άγνωστος:

«Έχω τρομερή πίεση από δύο άτομα από τον Β.Κ. για τον επανέλεγχο και τον Ν.Μ. για τον επανέλεγχο».

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Όχι για τον Μ σου είπα, θα το κάνω σίγουρα για τον Κ. Και θα γίνει επανέλεγχος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς σε αυτόν».

Άγνωστος:

«Έχω τρομερή πίεση, δηλαδή πίεση. Ο πατέρας του είναι κοινοτάρχης ή κομματάρχης τον Σ. και προσωπικός φίλος».

Μάλιστα ο άγνωστος άνδρας αναφέρει πως τα πρόσωπα θεωρούν πως θα βοηθηθούν και γι αυτό θα φροντίσουν να του προσφέρουν γεύμα σε ακριβό παραλιακό εστιατόριο.

Στη δικογραφία ξεχωρίζει και ο διάλογος μεταξύ πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην γενικού διευθυντή του Οργανισμού, αναφορικά με επικείμενη πληρωμή που θα λάμβανε ο τότε πρόεδρος.

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ:

«750 λείπουν και δεν νομίζω ότι θα μπουν. Που είναι τα υπόλοιπα 738 μέχρι τα 23.900;»

Πρώην Γενικός Δ/ντής ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Μα προφανώς αδερφέ, ο ΕΛΓΑ δεν σου έστειλε κράτηση;»

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Κουτσουρεμένη πληρωμή»

Πρώην Γενικός Δ/ντής ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Ναι ρε σε χαλάσανε, Σου πέσανε λίγα».

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Θα γίνω αγρότης και εγώ ρε»

Πρώην Γενικός Δ/ντής ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Ναι ρε σε χαλάσανε. Σε λυπάμαι τώρα που σε ακούω. Κάθεσαι να πούμε τώρα εσύ στην καρέκλα και σου ήρθαν τριάντα χιλιάρικα».

Τις αποκαλυπτικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από νόμιμες επισυνδέσεις είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πρόκειται για εκείνες που κατά την κρίση της έχουν ποινική αξία.

Πώς δρούσαν τα κυκλώματα

Ως μεσάζοντες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δρούσαν κυκλώματα, τα οποία αποσπούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που έπαιρναν παραγωγοί ή κτηνοτρόφοι.

Κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων φέρεται να είχαν, σύμφωνα με καταγγελίες, πολλά πλοκάμια μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις η απάτη ήταν εξόφθαλμη.

Για παράδειγμα, μία παραγωγός πήρε επιδότηση πάνω από 40.000 ευρώ, καθώς δήλωνε ότι καλλιεργούσε 1.250 στρέμματα με αγριελιές στην Φλώρινα, χωρίς φυσικά να γνωρίζουν τα μέλη του κυκλώματος ότι το συγκεκριμένο φυτό δεν ευδοκιμεί στην περιοχή.

Ο ταμίας του κυκλώματος ανάγκαζε τα μέλη να κάνουν ανάληψη των χρημάτων μπροστά τους στα ΑΤΜ για να τους παίρνει όλα σχεδόν τα χρήματα των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με καταγγελίες, για να πάρουν υψηλότερη προμήθεια για την δουλειά οι ενδιάμεσοι που προσέγγιζαν παραγωγούς αλλά και όσους πολίτες ενδιαφέρονταν να πάρουν μέρος στη κομπίνα.

Η τεχνική λύση επέτρεπε το να μπορεί κάποιος να δηλώσει βοσκοτόπια μακριά από την εγκατάσταση του και άνοιξε την κερκόπορτα για το πάρτυ.

