Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: "Ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Θα σπάσει το απόστημα"

Μήνυμα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε μέσω της καθιερωμένης ανάρτησής του για την εβδομαδιαία ανασκόπηση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «από εμένα δεν πρόκειται να ακούσετε κανένα συμψηφισμό με το παρελθόν -στη λογική «και οι άλλοι τα ίδια έκαναν»- που να δικαιολογεί αδράνεια για το παρόν και για το μέλλον», ενώ πρόσθεσε πως "αν και έγιναν σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης, αποτύχαμε».

Και πρόσθεσε: «Έφτασε, λοιπόν, η ώρα το απόστημα να σπάσει. Η απόφασή μας να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντάσσοντας τις λειτουργίες του στην ΑΑΔΕ, αυτό καταδεικνύει. Έχουμε κάνει, άλλωστε, πολλές πετυχημένες μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς. Έτσι θα κάνουμε και τώρα, με την ίδια αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα».



