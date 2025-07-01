Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αλήθεια για την επιδότηση της βιολογικής μελισσοκομίας - Τι υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των μελισσοκόμων

Την οργή και την αγανάκτηση των Μελισσοκόμων όλης της χώρας για τα όσα καταγγέλονται αλλά και για τη στάση στης πολιτείας σχετικά με τις ενισχύσεις της βιολογικής μελισσοκομίας εξέφρασε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος Κώστας Λεονταράκης.

Όπως είπε η μελισσοκομία είναι ο μόνος κλάδος που δεν έχει επιδοτηθεί ποτές και οι μόνες ενισχύσεις προέρχονται από δύο μέτρα -δράσεις για την αντικατάσταση κυψελών και τα κίνητρα για τη δημιουργία ομάδων μελισσουργών.

Ο κ. Λεονταράκης με αφορμή τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για παράνομες επιδοτήσεις στη βιολογική μελισσοκομία κατηγόρησε την ΕΘΕΑΣ που όπως είπε ενέπλεξε τους μελισσοκόμους μόνο και μόνο για να «ξεπλύνει» τις αμαρτίες κτηνοτρόφων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος των μελισσοκόμων έριξε και ευθύνες για την έλλειψη ελέγχων που αποτελεί όπως σημείωσε πάγιο αίτημα της ομοσπονδίας και ότι γίνεται με τη βιολογική μελισσοκομία ουσιαστικά οφείλεται σε νομιμοποίηση από την ίδια την Κυβέρνηση.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το πρόγραμμα επιδότησης της βιολογικής μελισσοκομίας αποφασίστηκε μετά μια οικονομοτεχνική μελέτη να επιδοτηθεί με κλίμακες ανάλογα με τις μέλισσες που έχει ο καθένας μελισσοκόμος δηλ από 0 έως 100 μέλισσες ένα ποσό και κλιμακωτά να ανεβαίνει έως τις 300 μέλισσες. Αυτό είναι απαράδεκτο, τόνισε χαρακτηριστικά και το δίκαιο θα ήταν να επιδοτούνται οι μελισσοκόμοι ανά κυψέλη όπως γινόταν παλιά.

Ο κ. Λεονταράκης εξήγησε πως βρέθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα να υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις λέγοντας ότι με βάση την κλιμακωτή επιδότηση ένας που είχε 1500 μέλισσες αναγκάστηκε αφού το όριο επιδότησης ήταν οι 300 μέλισσες να μοιράσει τις υπόλοιπες σε μέλη της οικογένειάς του που είχαν βιβλιάριο ΟΓΑ και γι αυτό από 1000 αιτήσεις εκτοξεύθηκαν στις 4.500 σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Όμως αυτός ο αριθμός κατέληξε ο κ. Λεονταράκης προέκυψε εξαιτίας της κλιμακωτής επιδότησης. Δεν έχει όμως είπε καμία σχέση με τις 28.000 που ψευδώς ανέφερε η ΕΘΕΑΣ, στην οποία επιτέθηκε για μια ακόμη φορά. Επίσης είπε ότι το κονδύλι των 18.8 εκατ της επιδότησης είναι ελάχιστο και ζήτησε τα χρήματα να αυξηθούν.

