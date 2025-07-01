Κοινή Επιχείρηση Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για την αποκατάσταση παράνομης χωματερής (εικόνες)

Συντονισμένη δράση για την αποκατάσταση παράνομης χωματερής στην οδό Ιασίου, στο ρέμα του Ξηροπόταμου, στα όρια των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, πραγματοποίησαν οι δύο Δήμοι σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση και να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή.

Κατά την παρέμβαση απομακρύνθηκαν με μηχανήματα έργου και φορτηγά που επιστρατεύτηκαν απο τους δυο δήμους, περισσότερα από 80 κυβικά μέτρα ογκωδών αντικειμένων καθώς και κλαδιά από καθαρισμούς και κλαδέματα που είχαν συσσωρευτεί στο σημείο.

Στο σημείο της επιχείρησης βρέθηκαν και συντόνισαν τις εργασίες ο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Ηρακλείου, Νίκος Γιαλιτάκης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μαλεβιζίου, Μανόλης Βίστης.

Οι δύο αντιδήμαρχοι τόνισαν ότι οι παρεμβάσεις αυτού του τύπου είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να συμβάλλουν με την υπεύθυνη διαχείριση των αποριμμάτων τους, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόθεσης.

