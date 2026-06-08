Γιάννης Δραγασάκης: Βουλευτής για λίγα λεπτά - Ορκίστηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

Μια από τις πιο σύντομες «θητείες» στην κοινοβουλευτική ιστορία κατέγραψε ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επέστρεψε στα έδρανα της Βουλής, ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και, μέσα σε λίγα λεπτά, κατέθεσε επιστολή ανεξαρτητοποίησης.

Το χρονικό της επιστροφής

Η κοινοβουλευτική αυτή καραμπόλα ξεκίνησε μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό της αξίωμα. Ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Β2 εκλογική περιφέρεια του Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο κ. Δραγασάκης κλήθηκε να καταλάβει την κενή έδρα.

Η διαδικασία της ορκωμοσίας του προχώρησε κανονικά, ωστόσο η παραμονή του στην αξιωματική αντιπολίτευση είχε καθαρά τυπικό χαρακτήρα.

Η επόμενη μέρα

Αμέσως μετά την τελετή, ο έμπειρος πολιτικός απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Με αυτήν γνωστοποίησε την απόφασή του να μην ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνει στο εξής ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, καθώς ο Γιάννης Δραγασάκης έχει αποστασιοποιηθεί πολιτικά και έχει αποχωρήσει από το κόμμα εδώ και καιρό.

Με την κίνησή του αυτή, επιλέγει να ασκήσει τα βουλευτικά του καθήκοντα εκτός των κομματικών τειχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζοντας τις ισορροπίες στον χάρτη των ανεξάρτητων βουλευτών του Κοινοβουλίου.

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