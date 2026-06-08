Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια – Αισθητός και στην Αθήνα

Νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 05:13 στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπι της Εύβοιας, ή περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα.

Μακριά από τα σπίτια τους πέρασαν οι κάτοικοι τη νύχτα στις πληγείσες περιοχές

Το προηγούμενο βράδυ, μετά την επίσκεψη του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην πληγείσα περιοχή και τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με τις τοπικές αρχές, αποφασίστηκε οι κάτοικοι των κατοικιών, που έχουν υποστεί ζημιές να μην παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Οι πληγέντες θα φιλοξενηθούν σε ξενώνες και άλλους κατάλληλους χώρους που έχουν διατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη και συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

Από αύριο, Δευτέρα (8/6), οι πολίτες που έχουν διαπιστώσει ζημιές στις κατοικίες ή τις περιουσίες τους, θα μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα, προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις και να καταγράψουν τις ζημιές, ώστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Εύβοια: Αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης – Κλειστά σχολεία

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, του Γυμνασίου Προκοπίου καθώς και του Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια μηχανικών. Αντίθετα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στον προγραμματισμό τους.

Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε στην υποβολή αιτήματος προς τα αρμόδια υπουργεία για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με στόχο την ταχύτερη ενεργοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, αποκατάστασης και κρατικής συνδρομής όπου απαιτηθεί.

Στην Δαφνούσα οι μεγαλύτερες ζημιές – Από την Δευτέρα οι αιτήσεις για αυτοψίες

Ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, ενώ ρωγμές καταγράφονται σε σπίτια στο Προκόπι που είχαν υποστεί ζημιές και από τον σεισμό του 2025.

«Οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, όπου εκεί έχουν καταρρεύσει τοίχοι από σπίτια και στο Προκόπι έχουμε ρωγμές σε σπίτια που είχαν υποστεί και πέρυσι ζημιές από τον σεισμό. Σε όλο τον Δήμο έχουμε ζημιές περιορισμένης κλίμακας με ρωγμές, όχι όμως καταρρεύσεις. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση», τόνισε ο δήμαρχος.

Από αύριο, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων σε κατοικίες και άλλα κτίρια. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται τόσο στο Δημαρχείο Μαντουδίου όσο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Προκοπίου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Ειδικότερα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από τις αυτοψίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές.

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