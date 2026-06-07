Κρήτη: Ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία για να φτιάχνει εκρηκτικά

Σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ. ότι είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για τρομοκρατία. Η κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία για τη δράση του.

Ο 37 χρονος διέμενε στην Κρήτη τα τελευταία δύο χρόνια όπου μάλιστα εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ο ίδιος διέτεθε διαμέρισμα στον Άγιο Νικόλαο και στην Αθήνα όπου μέσα οι αστυνομικοί βρήκαν ειδικούς δοσομετρητές και εκτιμάται ότι περίμενε κατάλληλα υλικά που είχε παραγγείλει μέσω internet για να φτιάξει εκρηκτικά και να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια σε κάποια σημεία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στα χέρια τους την πλήρη ομολογία του για τη συμμετοχή του στη Χαμάς. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε ειδική εκπαίδευση στην παρασκευή εκρηκτικών υλικών (με χρήση χημικών διαλυτών) στη Γάζα, καθώς και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα, με πιθανό στόχο κρουαζιερόπλοιο. Η υπόθεση συνδέεται στενά με πρόσφατες έρευνες και συλλήψεις για τρομοκρατική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται η μεταγωγή του στην Αθήνα για περαιτέρω διαδικασίες. Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς εξετάζεται το δίκτυο επαφών του και πιθανές διασυνδέσεις με άτομα που έχουν ήδη συλληφθεί στο εξωτερικό. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από πέντε μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα όπου ζει η οικογένεια του, η γυναικά και τα δύο παιδιά του. Στην πορεία κατά τις ίδιες πληροφορίες στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδευτήκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Ο άνθρωπος που τους εκπαίδευσε φέρεται και ως κεντρικός χειριστής τους.

Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα νοίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια ενώ πρόσφατα μετέβη στον 'Αγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών τις τελευταίες 15 μέρες καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Επίσης κατά τις ίδιες πηγές διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Μετά και την σύλληψη και των δυο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο, σε χώρα της Ευρώπης.

Ο 37χρονος συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και κατά την 12ωρη ανάκριση που ακολούθησε ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, πως είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία και ότι συγκέντρωνε υλικά για την κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες.

Σε έρευνα, που έγινε στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

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