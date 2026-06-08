Κώστας Τσουκαλάς: Να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης στη βουλή μετά τις αποκαλύψεις για το Predator (βίντεο)

Νέες διαστάσεις, που πυροδοτούν έντονη πολιτική αντιπαράθεση, λαμβάνει η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις της εφημερίδας «Το Βήμα». Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η ύπαρξη ενός φερόμενου υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της εταιρείας του Ταλ Ντίλιαν, το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια του παράνομου λογισμικού Predator.

«Δημόσιος εκβιασμός»

Με μια σκληρή δήλωση μέσω βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για συνθήκες που πλήττουν τον πυρήνα του κράτους δικαίου. «Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε ως απάντηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να διαψεύσει επίσημα, ρητά και κατηγορηματικά την ύπαρξη του εν λόγω εγγράφου συνεργασίας, γεγονός που, κατά το ΠΑΣΟΚ, επιτείνει τις σκιές γύρω από την υπόθεση.

Τα δύο θεσμικά αιτήματα της αντιπολίτευσης

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το ΠΑΣΟΚ θέτει την κυβερνητική πλειοψηφία προ των ευθυνών της, καταθέτοντας δύο συγκεκριμένα αιτήματα:

Κλήση μαρτύρων στη Βουλή

: Να κληθούν άμεσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν (ιδρυτής της Intellexa) και ο Γρηγόρης Δημητριάδης (πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού), προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.

Ανάσυρση από το αρχείο

: Να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από τις δικαστικές αρχές, ώστε η υπόθεση των υποκλοπών να ανασυρθεί από το αρχείο και να εξεταστεί υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων.

Σε τεντωμένο σχοινί η πολιτική αντιπαράθεση

Η άρνηση ή η αποδοχή των αιτημάτων αυτών αναμένεται να κρίνει την πορεία της κοινοβουλευτικής διερεύνησης το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συγκάλυψη της υπόθεσης, επιμένοντας στην ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

Η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

#kostastsoukalas #πασοκ ♬ original sound - Kostas Tsoukalas @kostas.tsoukalaseu Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του κ. Ντίλιαν και της ΕΥΠ που αφορά συνεργασία η οποία περιλαμβάνει και την πώληση του παράνομο λογισμικού Predator. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σήμερα, απέφυγε να διαψεύσει επίσημα κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε αυτό, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα στην ανάσυρση απ' το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέλη για να διαπιστώσουν την βασιμότητα των στοιχείων και των καταγγελιών. #pasok

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