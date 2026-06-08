Κτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής στέγης αναζητεί ο Δήμος Ηρακλείου καθώς μεγαλώνει η πίεση λόγω των αγωγών έξωσης που κατατίθενται.

Στο πλαίσιο αυτό γίνονται προσπάθειες από την αντιδημαρχία Παιδείας, να αξιοποιηθεί το κτήριο της Στέγης Ανηλίκων για τη στέγαση του 42ου νηπιαγωγείου το οποίο φιλοξενείται προσωρινά σε δύο διαφορετικά σχολεία.

Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας με το φορέα διαχείρισης του κτηρίου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία παραχώρησης του καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο Δήμος Ηρακλείου ο χώρος αυτός δεν χρησιμοποιείται.

Στο μεταξύ ήδη συζητήθηκαν οι αγωγές δύο σχολείων όπου η πρώτη αφορά το 37ο νηπιαγωγείο που για δεκαετίες στεγάζεται σε ένα υπόγειο χώρο, και η δεύτερη αφορά σε μια αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου.

Οι εκτιμήσεις που γίνονται από την πλευρά του Δήμου είναι ότι το βασικό αίτημα των αγωγών έξωσης είναι η αύξηση του ενοικίου διότι πρόκειται για μισθώσεις παλιών κτηρίων που μειώθηκαν την περίοδο της καραντίντας και στη συνέχεια δεν επανήλθαν στις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Ωστόσο αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι θα συζητηθούν την επόμενη χρονιά άλλες δύο αγωγές όπου και εκεί εκφράζεται η εκτίμηση από την πλευρά του Δήμου ότι η πραγματική επιθυμία των ιδιοκτητών ακινήτων είναι να αυξήσουν το ύψος των ενοικίων τους.

Το βασικότερο πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι στην περιοχή του Μασταμπά υπάρχει τεράστια δυσκολία και σε σχέση με τα διαθέσιμα ακίνητα και σε σχέση με τα διαθέσιμα οικόπεδα, οπότε η διαχείριση είναι παρα πολύ δύσκολη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 10% των σχολικών κτηρίων και συγκεκριμένα των νηπιαγωγείων του Δήμου Ηρακλείου βρίσκονται σε μισθωμένα ακίνητα και αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που δυστυχώς σύρεται για δεκαετίες ολόκληρες χωρίς να προκύπτει λύση.

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