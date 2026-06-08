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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη - ΒΟΑΚ: Χειροπέδες σε 28χρονο μετά από αστυνομικό έλεγχο
τροχαία βοακ
clock 09:41 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πυκνώνουν τα αστυνομικά μπλόκα επί του ΒΟΑΚ και μαζί οι συλλήψεις.

Το απόγευμα της Κυριακής (7/6) αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 28χρονος, στο ύψος των Σισσών του Δήμου Μυλοποτάμου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο όχημα, 1 κιλό και 700 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαϊνης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο νεαρός συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και οδηγείται στον Εισαγγελέα.

κάνναβη σίσσες

Συνελήφθη χθες (07.06.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (07.06.2026) απογευματινές ώρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 28χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

    • - 1- κιλό και -700- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

    • Μικροποσότητα κοκαΐνης 

    • Κινητό τηλέφωνο

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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