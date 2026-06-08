Κρήτη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την Αντιτρομοκρατική, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε ισραηλινό στόχο.

Οι έρευνες των Αρχών επεκτάθηκαν τόσο στο δωμάτιο όπου διέμενε στον Άγιο Νικόλαο όσο και σε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του και τυχόν διασυνδέσεις με πρόσωπα στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο συλληφθείς που αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις, φέρεται να είχε προχωρήσει σε παραγγελία χημικών ουσιών για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς ωστόσο να έχει παραλάβει το σχετικό υλικό. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν εάν το Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες, μπορεί να αποτελούσε στόχο.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πάντως ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά και από τις ισραηλινές Αρχές, με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ να κάνει λόγο για αποκαλύψεις δραστηριοτήτων που συνδέονται με δίκτυα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ανάρτηση για την υπόθεση έκανε στο Χ και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανάφεροντας χαρακτηριστικά: «Από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος».

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