Κρήτη: Το αστυνομικό μπλόκο επί του ΒΟΑΚ έφερε συλλήψεις

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε περίπου ένα κιλό κάνναβης, καθώς και 3.200 ευρώ μετρητά.

Η... περιπέτεια για τους δύο άνδρες ξεκίνησε χθες (Παρασκευή 5/6) το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ, όταν αστυνομικοί τους σταμάτησαν για έλεγχο, στο ύψος του Ξερόκαμπου. Στο αυτοκίνητό τους βρέθηκε ποσότητα κάνναβης και χρηματικό ποσό.

Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια τους στο Ηράκλειο, όπου και βρέθηκε η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών καθώς και τα μετρητά.

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