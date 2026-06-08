Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδοφωτισμού (βίντεο)

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού του Ηρακλείου, σε κεντρικές λεωφόρους και οδικές αρτηρίες της πόλης, από συνεργεία του Τμήματος Οδοφωτισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας για πεζούς και οχήματα.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων στις λεωφόρους Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Κνωσού, Α. Παπανδρέου και Ιωνίας και στις οδούς Χρυσοστόμου και Παύλου Μελά.

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Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού συνεχίζει τις εργασίες και σε άλλους οδικούς άξονες και γειτονιές, ελέγχοντας τη λειτουργία τόσο των πρόσφατα συντηρημένων φωτιστικών σωμάτων όσο και προηγούμενων παρεμβάσεων, για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση πιθανών νέων βλαβών που μπορούν να προκληθούν σημειακά, λόγω παλαιότητας των δικτύων.

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