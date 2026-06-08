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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Γιώργου Σουφλιά – Παρόντες Μητσοτάκης, Καραμανλής
Σουφλιάς
clock 14:20 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου. Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το φέρετρο του πρώην υπουργού είναι τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

Σουφλιάς

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και άλλα πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Σουφλιάς

Η οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά

Σουφλιάς
ΚαραμανλήςΚαραμανλής
Χατζηδάκης
Σουφλιας

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