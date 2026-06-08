Δείτε τι θα πετύχετε αν ρίξετε φλούδες πατάτας στα κάρβουνα του μπάρμπεκιου

Πριν τοποθετηθεί το κρέας στη σχάρα, ορισμένοι χρησιμοποιούν αποξηραμένες φλούδες πατάταςαπευθείας πάνω στα κάρβουνα.

Λόγω του αμύλου και των φυσικών σακχάρων που περιέχουν, καίγονται γρήγορα και μπορούν να συμβάλουν στην προσωρινή ενίσχυση της φλόγας, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει.

Με αυτόν τον τρόπο, λειτουργούν ως φυσικό προσάναμμα, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστά τα χημικά υλικά καύσης που συχνά επηρεάζουν τη μυρωδιά του φαγητού.

Παράλληλα, κατά την καύση τους απελευθερώνεται ένα πιο «γήινο» και καπνιστό άρωμα, το οποίο επηρεάζει ελαφρά το τελικό αποτέλεσμα του ψησίματος.

Σε κάποιες πρακτικές, οι φλούδες ή ακόμη και η μισή πατάτα χρησιμοποιούνται και για τον καθαρισμό της σχάρας, καθώς η υγρασία και το άμυλο βοηθούν στη χαλάρωση υπολειμμάτων λίπους.

Προσοχή

Ωστόσο, η χρήση τους χρειάζεται μέτρο, καθώς η υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει έντονο καπνό και να επηρεάσει αρνητικά τη φλόγα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της καύσης.

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