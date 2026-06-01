Οι πιο τραγανοί κολοκυθοκεφτέδες φούρνου με φέτα και χωρίς τηγάνισμα (βίντεο)

Απολαύστε πεντανόστιμους, υγιεινούς κολοκυθοκεφτέδες με πλούσια φέτα και μυρωδικά, ψημένους αποκλειστικά στον φούρνο στους 180° C για περίπου 35-40 λεπτά. Χωρίς περιττά λάδια και τηγάνισμα, παραμένουν τέλεια τραγανοί

εξωτερικά και αφράτοι στο εσωτερικό.

Υλικά Συνταγής

Κολοκυθάκια:

3 μεσαία (τριμμένα και καλά στυμμένα)

3 μεσαία (τριμμένα και καλά στυμμένα) Φέτα:

150 g θρυμματισμένη

150 g θρυμματισμένη Αυγά:

2 τεμάχια

2 τεμάχια Κρεμμύδι φρέσκο:

2-3 κλωνάρια ψιλοκομμένα

2-3 κλωνάρια ψιλοκομμένα Μυρωδικά:

Άνηθος και δυόσμος ψιλοκομμένα

Άνηθος και δυόσμος ψιλοκομμένα Αλεύρι & Φρυγανιά:

Περίπου 100 g αλεύρι γ.ο.χ. και 3-4 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη (συν έξτρα για το πανάρισμα)

Περίπου 100 g αλεύρι γ.ο.χ. και 3-4 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη (συν έξτρα για το πανάρισμα) Ελαιόλαδο:

2 κ.σ. μέσα στο μείγμα και λίγο ακόμα για ράντισμα στο ταψί

2 κ.σ. μέσα στο μείγμα και λίγο ακόμα για ράντισμα στο ταψί Μπαχαρικά:

Αλάτι, πιπέρι και λίγη ρίγανη

Βήματα Εκτέλεσης

Προετοιμασία κολοκυθιού:

Τρίβετε τα κολοκυθάκια στον χοντρό τρίφτη, τα αλατίζετε ελαφρώς και τα αφήνετε σε σουρωτήρι για 15 λεπτά. Τα στύβετε με τα χέρια σας ή με μια πετσέτα κουζίνας να φύγουν όλα τα υγρά. Αυτό είναι το μυστικό για να γίνουν τραγανοί. [1] Ζύμωμα:

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύετε το στυμμένο κολοκυθάκι με όλα τα υπόλοιπα υλικά (φέτα, αυγά, κρεμμύδι, μυρωδικά, λάδι, αλεύρι, φρυγανιά) μέχρι να έχετε μια εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει πολύ στα χέρια. Πλάσιμο:

Πλάθετε κεφτέδες, τους περνάτε ελαφρά από λίγη επιπλέον τριμμένη φρυγανιά για έξτρα τραγανή κρούστα και τους τοποθετείτε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Ψήσιμο:

Ραντίζετε με ελάχιστο ελαιόλαδο και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180° C για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να χρυσαφίσουν.

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