Μαρινάκης: Την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση - «Το ΠΑΣΟΚ έφερε τον Τσίπρα στη 2η θέση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει τις ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα, μιλώντας για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «δεν θα δούμε ανασχηματισμό». «Την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή νέου μας γραμματέα, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του εμβληματικού Νίκου Ταγαρά». Επίσης, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. «Θέλουμε πολύ σύντομα να τον έχουμε κοντά μας».

«Αυτά που λέει ο Σαμαράς δεν απευθύνονται στον κόσμο»

Αναφερόμενος στο εάν θα κάνει ζημιά στη ΝΔ πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε αρχικά: «Αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, αν και εφόσον πάρει την απόφαση ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει».

Για τη δήλωση που έκανε ο κ. Σαμαράς για τους «πολιτικούς της μαρκίζας», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως: «Αυτό στερείται λογικής και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κ. Τσίπρα. Και ο κ. Σαμαράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας υπέστησαν αυτή τη λογική από τις εκάστοτε αντιπολιτεύσεις. Χωρίς να λέω ότι και εμείς ως πολιτικός χώρος κάποιες φορές δεν μπήκαμε σε αυτές τις συλλογικές στο παρελθόν. Αλλά ο κ. Σαμαράς υπέστη και προσωπικά τη λογική της αρένας, της στοχοποίησης, που ξεπερνάει την πολιτική αντιπαράθεση. Και αναφέρομαι στη στοχοποίηση στην υπόθεση Novartis. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με τον εν ενεργεία πρόεδρο, εγώ θεωρώ ότι στερείται λογικής».

Για τον Χάρη Θεοχάρη που χαρακτήρισε τον κ. Σαμαρά ακροδεξιό, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «καλό είναι να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί. Και όχι για να μην οξύνονται τα πνεύματα αλλά γιατί δεν προσφέρουν κάτι. Και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος».

Για την κ. Βούλτεψη που είπε η διαγραφή του κ. Σαμαρά ήταν «αμφίδρομο λάθος», σχολίασε πως «θεωρείται από τα στελέχη που βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Επειδή την έζησα τη διαγραφή, ήταν μια αναπόφευκτη δυσάρεστη εξέλιξη. Ναι, δυσάρεστη, προφανώς δυσάρεστη, κανείς δεν χάρηκε εκείνη τη μέρα, αλλά ήταν αναπόφευκτη».

Ερωτώμενος για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης τον χαρακτήρισε ως έναν «βαθύτατα παραταξιακό πολιτικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε, όπως όλοι οι πρωθυπουργοί με τα σωστά του και τα λάθη του, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ ψηλά στην προσωπική του στάθμιση την αξία της παράταξης. Δεν μπορώ εγώ να προεξοφλήσω κινήσεις ενός πρωθυπουργού σε έναν πρωθυπουργό. Το θεωρώ λάθος και θεσμικά. Σίγουρα όμως, γνωρίζοντας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, ξέρω ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία».

«Ο Τσίπρας είναι η συνέχεια της Ελλάδας του '80»

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Αν πιστέψουμε ότι ο κόσμος θα μας ξαναψηφίσει, επειδή μας θεωρεί καλύτερο από τον κ. Τσίπρα, καλύτερο τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Ανδρουλάκη, έχουμε χάσει τη μάχη».

Σημείωσε επίσης πως «χωρίς να πω το ΠΑΣΟΚ χορηγό του κ. Τσίπρα, γιατί τα θεωρώ λίγο αυτά έτσι κλισέ ξεπερασμένα, σίγουρα στη δημοσκοπική του παρουσία του κ. Τσίπρα που φαίνεται ότι εδραιώνεται προς το παρόν τουλάχιστον σε δεύτερη θέση, έχει παίξει ρόλο χωρίς να το έχει καταλάβει και το ΠΑΣΟΚ» και εξήγησε πως ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε τη λογική της Ελλάδας του '80, δηλαδή το να τάζουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε να δώσουμε και κόλλησε πάνω και τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας. Αυτό είναι ο κ. Τσίπρας. Είναι η συνέχεια της Ελλάδας του '80, μαζί με τη ρητορική και τη λογική του λαϊκισμού, των φωνών, των κραυγών της πάνω και της κάτω πλατείας. Το ΠΑΣΟΚ μπήκε στον πειρασμό για να κερδίσει ψήφους να αυξήσει την ένταση, τον λαϊκισμό, τη ρητορική, να τάξει παραπάνω, θεωρώντας ότι έτσι θα έρθει πιο γρήγορα στην εξουσία. Και αντ' αυτού ήρθε ο κ. Τσίπρας, που είναι ο γνήσιος εκφραστής αυτής της λογικής, και φαίνεται ότι ξεπερνάει το ΠΑΣΟΚ».

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