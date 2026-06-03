Το πιο εύκολο γλυκό ψυγείου χωρίς ζάχαρη που γίνεται σε 10 λεπτά και εξαφανίζεται αμέσως

Για ένα απολαυστικό κέρασμα υπάρχει ένα υγιεινό γλυκό ψυγείου με γκρανόλα. Είναι η πιο εύκολη και δροσερή επιλογή για εσάς που θέλετε ένα ελαφρύ γλυκάκι το καλοκαίρι! Χωρίς κρυσταλλική ζάχαρη και χωρίς ψήσιμο, θα σας ξετρελάνει και θα το φτιάχνετε συνέχεια.

Υλικά για γλυκό ψυγείου χωρίς ζάχαρη

Για τη βάση

200 γρ. γκρανόλα, με αμυγδαλοβούτυρο



60 γρ. αμυγδαλοβούτυρο, ή φιστικοβούτυρο



30 γρ. μέλι



Για την κρέμα



6 γρ. φύλλα ζελατίνης



100 γρ. γάλα ελαφρύ



400 γρ. τυρί cottage



150 γρ. μέλι



1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας



600 γρ. γιαούρτι στραγγιστό light



Για το σερβίρισμα

γκρανόλα, με αμυγδαλοβούτυρο



μέλι



φράουλες



φύλλα δυόσμου

Συνταγή για γλυκό ψυγείου χωρίς ζάχαρη

Για τη βάση

Ρίχνουμε στον πολυκόφτη την γκρανόλα και χτυπάμε μέχρι να γίνει τρίμματα.



Προσθέτουμε το αμυγδαλοβούτυρο και το μέλι, και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.



Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα στρογγυλό πυρίμαχο σκεύος διαμέτρου 27 εκ. και ισιώνουμε την επιφάνεια με ένα κουτάλι ή με τα χέρια μας μας.



Μεταφέρουμε το σκεύος στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα.

Για την κρέμα



Βάζουμε τις ζελατίνες σε ένα μπολ, γεμίζουμε το μπολ με κρύο τρεχούμενο νερό και αφήνουμε στην άκρη να μουλιάσουν για 5 λεπτά.



Στραγγίζουμε τις ζελατίνες πιέζοντάς τες με τα χέρια μας και τις μεταφέρουμε σε ένα μικρό μπολ ή ποτήρι.



Προσθέτουμε το γάλα και μεταφέρουμε στον φούρνο μικροκυμάτων για 30 δευτερόλεπτα στα 800 Watt.



Αφαιρούμε και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να λιώσουν εντελώς οι ζελατίνες.



Ρίχνουμε στον πολυκόφτη το τυρί cottage, το μέλι, το γάλα με τη ζελατίνη και το εκχύλισμα βανίλιας, και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να γίνει λείο το cottage.



Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μπολ, προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα σιλικόνης ή ένα σύρμα χειρός μέχρι να ενσωματωθεί στο μείγμα.



Αφαιρούμε τη βάση από το ψυγείο, αδειάζουμε την κρέμα από πάνω και ισιώνουμε την επιφάνεια με τη σπάτουλα.



Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και μεταφέρουμε στο ψυγείο για 6 ώρες.



Βγάζουμε από το ψυγείο και κόβουμε σε κομμάτια.



Σερβίρουμε με γκρανόλα, μέλι, φράουλες κομμένες στη μέση και φύλλα δυόσμου.

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