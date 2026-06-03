Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με πεπόνι, προσούτο και ρόκα

Υλικά
- 150- 200 γρ. ρόκα (1 μεγάλη σακούλα ή 1 μπολ)
- 1/2 μέτριο πεπόνι (περίπου 400- 500 γρ. καθαρισμένο)
- 80- 100 γρ. προσούτο (6- 8 φέτες)
- 2 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1 κ. σ. βαλσαμικό ξίδι (ή κρέμα για πιο γλυκό αποτέλεσμα)
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι (προαιρετικά)
- Φλούδες παρμεζάνας (προαιρετικά, 20- 30 γρ.)
Εκτέλεση
- Καθαρίζετε το πεπόνι από φλούδα και σπόρια και το κόβετε σε κύβους ή λεπτές φέτες.
- Απλώνετε τη ρόκα σε μια μεγάλη πιατέλα ή σε ατομικά μπολ.
- Τοποθετείτε το πεπόνι ομοιόμορφα πάνω από τη ρόκα.
- Κόβετε τις φέτες προσούτο με το χέρι και τις «σκορπίζετε» ανάμεσα στο πεπόνι και τη ρόκα, ώστε να υπάρχει ισορροπία σε κάθε μπουκιά.
- Ραντίζετε με ελαιόλαδο και βαλσάμικο ξίδι.
- Προσθέτετε προαιρετικά πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας και σερβίρετε αμέσως, όσο η σαλάτα είναι δροσερή.
Πηγή: newsbeast.gr
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