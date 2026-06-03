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ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με πεπόνι, προσούτο και ρόκα
σαλάτα, πεπόνκ
clock 10:08 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 150- 200 γρ. ρόκα (1 μεγάλη σακούλα ή 1 μπολ)
  • 1/2 μέτριο πεπόνι (περίπου 400- 500 γρ. καθαρισμένο)
  • 80- 100 γρ. προσούτο (6- 8 φέτες)
  • 2 κ. σ. ελαιόλαδο
  • 1 κ. σ. βαλσαμικό ξίδι (ή κρέμα για πιο γλυκό αποτέλεσμα)
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι (προαιρετικά)
  • Φλούδες παρμεζάνας (προαιρετικά, 20- 30 γρ.)

Εκτέλεση

  1. Καθαρίζετε το πεπόνι από φλούδα και σπόρια και το κόβετε σε κύβους ή λεπτές φέτες.
  2. Απλώνετε τη ρόκα σε μια μεγάλη πιατέλα ή σε ατομικά μπολ.
  3. Τοποθετείτε το πεπόνι ομοιόμορφα πάνω από τη ρόκα.
  4. Κόβετε τις φέτες προσούτο με το χέρι και τις «σκορπίζετε» ανάμεσα στο πεπόνι και τη ρόκα, ώστε να υπάρχει ισορροπία σε κάθε μπουκιά.
  5. Ραντίζετε με ελαιόλαδο και βαλσάμικο ξίδι.
  6. Προσθέτετε προαιρετικά πιπέρι και φλούδες παρμεζάνας και σερβίρετε αμέσως, όσο η σαλάτα είναι δροσερή.

Πηγή: newsbeast.gr

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πεπόνι Παρμεζάνα Ρόκα
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