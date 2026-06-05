Το λάθος που κάνουμε όλοι με τα φρούτα και χαλάνε πιο γρήγορα

Αν παρατηρείτε ότι τα φρούτα σας ωριμάζουν και χαλάνε πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε, ίσως η αιτία βρίσκεται στον τρόπο που τα αποθηκεύετε. Σύμφωνα με τη σύμβουλο οργάνωσης σπιτιού Μαρία Φερνάντεθ, ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η τοποθέτηση μήλων και μπανανώνμαζί με άλλα φρούτα.

Τα συγκεκριμένα φρούτα παράγουν μεγάλες ποσότητες αιθυλενίου, μιας φυσικής ουσίας που επιταχύνει την ωρίμανση. Ως αποτέλεσμα, φρούτα όπως τα αχλάδια, τα ακτινίδια, τα ροδάκινα και τα αβοκάντο αλλοιώνονται ταχύτερα όταν βρίσκονται κοντά τους.

Η ειδικός προτείνει επίσης πρακτικές λύσεις για τη σωστή συντήρηση των καλοκαιρινών φρούτων. Για το κομμένο καρπούζι ή πεπόνι, συστήνει την τοποθέτηση χαρτιού κουζίνας μέσα στο δοχείο φύλαξης, ώστε να απορροφάται η περιττή υγρασία. Όσο για το αβοκάντο, λίγες σταγόνες ελαιόλαδου στην επιφάνειά του πριν αποθηκευτεί σε αεροστεγές δοχείο μπορούν να καθυστερήσουν το μαύρισμα και την αλλοίωσή του.

Με μερικές απλές αλλαγές στην αποθήκευση των φρούτων, μπορείτε να διατηρήσετε τη φρεσκάδα τους για περισσότερο χρόνο και να περιορίσετε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι.

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