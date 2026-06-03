"Βόμβα" στην αγορά τροφίμων: Αποσύρονται άρον- άρον 32,5 τόνοι ζυμαρικών!

Σε μια μαζική ανάκληση προϊόντων, που ξεπερνά τους 32,5 τόνους, προχωρούν οι αρχές ασφάλειας τροφίμων, καθώς δεκάδες χιλιάδες συσκευασίες κατεψυγμένων ζυμαρικών διοχετεύθηκαν σε πολλαπλές αγορές λιανικής.

Η ανάκληση αφορά τα δημοφιλή κατεψυγμένα dumplings της εταιρείας Synear

, και συγκεκριμένα το προϊόν «Synear Supreme Soup Dumpling Pork & Crab»

, το οποίο κυκλοφορεί σε πλαστικές συσκευασίες των 13,23 ουγγιών.

Το λάθος στη σήμανση που σήμανε τον συναγερμό

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, η αιτία της ανάκλησης κρύβεται σε μια πρόσφατη τροποποίηση της συνταγής του προϊόντος. Η αλλαγή αυτή στα συστατικά δεν αποτυπώθηκε ποτέ στην τελική ετικέτα

της συσκευασίας, με αποτέλεσμα να μην αναγράφονται κρίσιμα αλλεργιογόνα συστατικά.

Για τους καταναλωτές με σοβαρές αλλεργίες ή δυσανεξίες, η παράλειψη αυτή αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία τους, γεγονός που ανάγκασε την εταιρεία και τις ελεγκτικές αρχές να αποσύρουν άμεσα όλες τις ύποπτες παρτίδες από τα ράφια των καταστημάτων.

Ποιες παρτίδες επηρεάζονται

Η ανάκληση αφορά προϊόντα με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ημερομηνίες παραγωγής:

Από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 23 Φεβρουαρίου 2026.

Ημερομηνίες λήξης:

15 Οκτωβρίου 2026 και 10 Νοεμβρίου 2026.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα διακινήθηκαν ευρέως σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής και σούπερ μάρκετ των Ηνωμένων Πολιτειών

, ενώ σημαντικό μέρος της παρτίδας εξήχθη και στην αγορά του Καναδά

.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Οι αρμόδιοι φορείς συστήνουν στους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα dumplings να ελέγξουν προσεκτικά τις ημερομηνίες στη συσκευασία τους. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια αλλεργίας, καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν

και να το επιστρέψουν άμεσα στο σημείο αγοράς για την πλήρη αποζημίωσή τους.

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