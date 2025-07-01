Ηράκλειο: Από τον γάμο στα κρατητήρια... για τις μπαλωθιές

Χειροπέδες φόρεσε ένας 63χρονος σε χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου για άσκοπους πυροβολισμούς που έπεσαν κατά τη διάρκεια γαμήλιου γλεντιού στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κοινωνική εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένης Κυριακής (29/6) και η σύλληψη του άνδρα έγινε χθες (Δευτέρα 30/6), αφού βρέθηκαν πάνω από 30 κάλυκες.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη χθες (30.06.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 29.06.2025 κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία 63χρονου ημεδαπού ερίφθησαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ημεδαπού και σε παρακείμενο χώρο όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

