Κρήτη: Ξεκίνησαν οι φρεγάτες τις περιπολίες νότια του νησιού για την αποτροπή μεταναστών

Tουλάχιστον δύο πλοία του Πολεμικού Nαυτικού έχουν αναπτυχθεί, στα νότια της Κρήτης, στο πλαίσιο της εφαρμογής των ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη.

Η κύρια αποστολή των φρεγατών είναι ο εντοπισμός των λεμβών και των πλοιαρίων με τα οποία οι διακινητές επιχειρούν να διασχίσουν το λιβυκό πέλαγος, μεταφέροντας εκατοντάδες ανθρώπους στη Γαύδο και την Κρήτη, κάτι που ήδη είχε ανακοινώσει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, προ ημερών.

Αφού εντοπίσουν κινητικότητα, οι φρεγάτες ενημερώνουν τις αρμόδιες λιμενικές αρχές που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τις ροές. Είναι σαφές ότι εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους, οι φρεγάτες δεν μπορούν να παρεμποδίσουν τα πλοιάρια των διακινητών.

Η επιλογή των πολεμικών πλοίων έγινε για πρακτικούς λόγους, καθώς διαθέτουν αισθητήρες και ραντάρ που μπορούν να εντοπίσουν τα σκάφη των διακινητών σε μεγάλη απόσταση, ακόμη και πριν περάσουν στην περιοχή ευθύνης του FIR Αθηνών.

Επιπλέον, μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη θάλασσα και, σε αντίθεση με τα πλωτά του Λιμενικού, οι μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού μπορούν να επιχειρούν με ευκολία στα διεθνή ύδατα, σε μικρή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, λειτουργώντας αποτρεπτικά απέναντι στα σχέδια των διακινητών.

Η παρουσία των πολεμικών πλοίων νότια της Κρήτης αλλά και η συμμετοχή ελληνικής φρεγάτας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «IRINI» για τον έλεγχο του παράνομου εμπορίου όπλων στη Λιβύη έχει και στρατηγικό χαρακτήρα.

Η Αθήνα ουσιαστικά ενισχύει το στρατιωτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα, και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα και η Τρίπολη επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα στη βάση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Πηγή: Η Καθημερινή

