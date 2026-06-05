Η Κατερίνα Καινούργιου απαντά για δημοσίευμα περιοδικού που τη θέλει δεύτερη φορά έγκυο

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να σχολιάσει δημόσια το εξώφυλλο περιοδικού που κυκλοφορεί και έχει σχετικό τίτλο περί δεύτερης εγκυμοσύνης της, δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.

«Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος σε δεύτερο παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, αναφέροντας τον τίτλο του περιοδικού: «Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος», είπε η παρουσιάστρια.

«Δεν είμαι έγκυος πάντως. Είναι από τα πολύ trash περιοδικά, από αυτά που κάθονται στο γραφείο και λένε: τι να γράψω σήμερα; Γράφουν ό,τι μπούρδα μπορείς να φανταστείς», ξεκαθάρισε.

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